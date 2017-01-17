Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Ege Bölgesi ve İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Çiğdem Ş. tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde örgüte üye kazandırmak için çalışan, Kınık'ta örgüt adına basın açıklamaları yapan ve korsan pankart açma eylemlerine katılan Çiğdem Ş'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Çiğdem Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiğdem Ş. 2012'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde kılık değiştirerek başörtülü bir şekilde silahlı eylem yapmak üzereyken yakalanmış, 2016'ya kadar cezaevinde kalmıştı.