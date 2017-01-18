Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Samandağ ve İskenderun'da PKK-PYD'ye yönelik yürütülen operasyonda Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyesi kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, Samandağ ve Antakya’da 12, İskenderun’da 18 olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği ve gözaltı sayısının artacağı yetkililer tarafından ifade edildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.