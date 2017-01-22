Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Mecliste görüşmelerin tamamlanmasının ardından önce Genel Kurulda “teşekkür konuşması” yaptı, ardından da basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım’ın bu toplantıda milletvekillerine “Bu süreçte kaya gibi durdunuz, hepinize teşekkür ederim” dediği öğrenildi. Yıldırım, Alparslan Türkeş’ten Necmettin Erbakan’a, Turgut Özal’dan Süleyman Demirel’e kadar, geçmişte başkanlık sistemine geçişi isteyen liderleri tek tek anmayı da ihmal etmedi. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugüne kadar yeni sistem için sergilediği mücadeleye de işaret eden Yıldırım’ın, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu birinci günden itibaren bunun mücadelesini verdi. Teklifin kabul edilmesiyle bu mücadele taçlanmış oldu. İnşallah halkımızın da onayıyla sonuca ulaşmış olacağız” dediği belirtildi.

HEP BİRLİKTE DESTEK VERİN

Başbakan Yıldırım’ın, milletvekillerine, sabah saatlerine kadar süren görüşmelerde yorulduklarını hatırlatarak, “7 Şubat tarihine kadar sizi AK Parti teşkilatlarında görmek istemiyorum, hepinizi ailelerinizin yanında görmek istiyorum ama 7 Şubat’ta da hepinizi sahada görmek istiyorum” sözleriyle esprili bir mesaj verdiği de öğrenildi.