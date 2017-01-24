Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; Jandarma tarafından sınır hattında yakalandı. Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi. Terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı saptanan Mahlı'nın sorgulamasına devam ediliyor.
Kilis'te, DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı
24.01.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'te, jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde keskin nişancı olarak görev yapan bir terörist yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; Jandarma tarafından sınır hattında yakalandı. Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi. Terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı saptanan Mahlı'nın sorgulamasına devam ediliyor.
Etiketler : kilis,daeş,keskin nişancı,haberler,son dakika haberleri,
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