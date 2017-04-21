Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Suriye'de Esad'ın geleceği olmadığını söylemesinin ardından Suriye'nin bölüneceği iddiaları güçlendi. 4 yıldır ele geçirdiği bölgelerde "kanton" ilan eden PKK-PYD, son olarak Rakka'yı ele geçirmeleri halinde yeni bir kanton ilan edeceklerini ilan etti.



Esad'ın da Akdeniz kıyısında Rusya destekli küçük bir devletçiği elinde tutmaya razı olduğu sık sık gündeme geliyor.



Ülkenin geri kalanının ise diğer gruplar arasında paylaştırılacağı konuşuluyor.



TÜRKMENLER: ÖZERK TÜRKMEN BÖLGESİNİ KONUŞMALIYIZ

Bu gelişmeler, Suriye'nin özellikle kuzeyinde yoğun olan Türkmenleri de harekete geçirdi. Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Abdurrahman Mustafa, twitterdan yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını, ancak gidişatın federasyonu gösterdiğini belirterek "Özerk Türkmen Bölgesi'ni konuşmaya başlayalım" dedi.



"SURİYE TEK PARÇA KALMAYACAK"

İşte Abdurrahman'ın açıklamaları:

Türkmenler her zaman Suriye'nin üniter yapısının korunmasını savundular ve savunmaya da devam edecekler.



Ancak Süreç gösteriyor ki artık Suriye yeknesak bir devlet olarak kalmayacak.



Dolayısıyla, Suriye'nin bölünmesi veya federatif bir yapıya dönüştürülmesi ihtimaline hazırlık olarak; ÖZERK TÜRKMEN BÖLGESİ veya SURİYE TÜRKMENELİ diye bir coğrafi harita geliştirilmeli ve bu konu konuşulmalıdır.