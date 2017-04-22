Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da olduğu 22'si "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Nisan'da İzmir'in Seferihisar, Menemen, Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 zanlıyı gözaltına almıştı.