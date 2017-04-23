Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - 2019 seçimlerinde yeniden iktidar olmak için atılması gereken adımları sıralayan Bakan Özlü, şunları kaydetti: “AK Parti için çok olumlu olmayan şartlarda referanduma gittik. Mesela işsizlik oranlarının en yüksek olduğu bir dönem. Ekonomide durgunluk var, diye şikâyetlerin olduğu bir dönem. Ordumuz Suriye’de, yurt dışında operasyonlar yürütüyor. Geçen sene bir darbe girişimi olmuş. Bu şartlarda referanduma gidiyoruz. Yani zamanlama açısından bizim partimiz için uygun olmayan şartlarda gittik. Bu zamanlamayı da biz tayin etmedik. MHP’nin çıkışına hayır desek kaçıyor derlerdi. Bunların tesiri var yüzde 51.5’te. Ayrıca paketin kapsamı da vatandaşa yavan geldi. Yepyeni bir anayasa ile gitsek anlatması daha kolay ve heyecan verici olurdu. 18 maddenin hepsi önemli ama vatandaşı açısından yavan, tatsız, tuzsuz geliyor. Anlatması daha zor bir paketle gittik. Baştan referanduma giderken, 50+1 kazanacağı belliydi. Hayır oranı, yüzde 51.5 çıksa tartışacak mıydık? Hayır. Çıkmıştı ve bitmişti. Atletizmde bile göğüs farkı ile geçenler birinci oluyor. Şu andaki sonuçların da tartışılacak bir yanı yoktur. Biz milli iradeye saygılıyız. Millet bu şekilde takdir etti. Bunu tartışmayacağız.



SİYASİLER KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERECEK

Yeni yönetim sistemine göre artık kendimizi düzenlememiz gerekir. Aslında biz bu sistem değişikliği ile iktidarı bir çıta üste koyduk. İktidara gelmeyi zorlaştırdık. Kaliteyi yükseltmiş olduk. Eskiden yüzde 40’larla tek başına iktidara gelmek mümkün iken şimdi yüzde 50’nin üstünde olacak. Bu durum sivrilen yerlerin törpülenmesine, merkez sağ ve merkez solun ortaya çıkmasına neden olacak. Uçlara şans tanımıyor. Siyaseti merkeze çekecek. Daha tatlı, yumuşak söylemleri gerektiriyor. Yeni sistem, iktidara gelmek için çok çalışmayı gerektiren bir sistem. Yeni düzende herkes kendini gözden geçirip çeki düzen verecek. Biz 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere kadar olan sürede işimizi çok iyi yapacağız ve milletin önüne çıkacağız.”