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Eski karısını öldüren kişi intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski karısını öldüren kişi intihar etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de bir şahıs, eski karısını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Talihsiz kadının eski kocası Birkan Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu, şikayet üzerine Ekren hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren (38) ile boşandığı Sevim Duman (34) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekren, yanındaki tabancayla Duman'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Ekren, aynı silahla intihar etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Ekren de yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Duman ve Ekren'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Duman'ın şubat ayında, o dönem boşanma aşamasında olan eşi Birkan Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu, şikayet üzerine Ekren hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, çiftin mart ayında da boşandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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