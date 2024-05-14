Elazığ'daki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ekipler kuyuda delil aradı

Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu

Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu

Elazığ'da Anneler Günü'nde cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana cinayetine ilişkin delil aramaları sürüyor. Ekipler şüpheli şahsın evinin önündeki kuyuda 25 metre derinlikte aramalarına devam etti.

Elazığ'da evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldüğü öne sürülen 25 yaşındaki Dilara Günana cinayetine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

25 METRE DERİNLİKTE DELİL ARADILAR

Olaya ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken bir yandan da diğer delillerin bulunması için çalışmalar sürdü. Şüpheli şahıs V.K.'nın ifadesinde Günana’ya ait telefonları evin önündeki kuyuya attığını belirtmesi üzerine bölgeye itfaiye ile dalgıç polisler sevk edildi.

DÜN KREDİ KARTI BULUNMUŞTU

Dün başlayan çalışmalarda ilk olarak itfaiye ekipleri tarafından 25 metre derinliğindeki kuyuya trifor sistemi kuruldu. Ardından pompa ile kuyu içerisindeki su çekildi. Daha sonra dalgıç polis, makara sistemi ile kuyuya indi. Dünkü aramada Günana’na ait kredi kartı bulunurken bugün de çalışmalara sürdü.

Uzun süren çalışmalarda telefonlara rastlanamadı.