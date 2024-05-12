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Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Anneler Günü&#039;nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da 4 Mayıs'ta kayıplara karışan Dilara Günana'nın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetle ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken acılı anne Zeycan Günana, geride kalan 7 yaşındaki torununa sonuna kadar bakacağını söyleyip "Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum" dedi. 

Anneler Günü'nde korkunç bir haber de Elazığ'dan geldi. 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayıs'ta çıktığı evinden kayıplara karıştı.

Genç kadının kaybı sonrası harekete geçen ekipler yaptıkları geniş çaplı çalışmada, Günana'ın cansız bedenini merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.

Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Acılı aile cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekledi. Öldürülen Günana'nın 7 yaşındaki kızı ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde arkadaşı ile oyunlar oynadı. O anlar ise görenlerin yüreğini dağladı.

Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 2. Resim

'TORUNUMA SONUNA KADAR BAKACAĞIM'

Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, “Bir an önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim” dedi.

Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 3. Resim

'ÖLDÜRENLER BELLİ'

Kayıp kardeşinin ölü olarak bulunduğunu aktaran ağabeyi Sidar Günana ise “Yapan kişiler bellidir. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum.

Anneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 4. Resim

Benim kardeşim anneler gününde öldürüldü. Kendisinin de bir kızı var. Adaletin önünde hesap verip en ağır cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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