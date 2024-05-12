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Samsun'da şüpheli ölüm! 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da şüpheli ölüm! 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 5 aylık hamile 3 çocuk annesi kadın iple asılı halde ölü bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Muhammed S., 12 yıllık eşi 3 çocuk annesi B.S.'yi (32) evlerinin oturma odasında iple asılı halde buldu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 5 aylık hamile olan B.S.'nin ölmüş olduğunu tespit etti.

Samsun'da şüpheli ölüm! 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu - 1. Resim

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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