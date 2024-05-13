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Dilara Anneler Günü'nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dilara Anneler Günü&#039;nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da kayıp olarak aranan bir çocuk annesi Dilara Günana, dün toprağa gömülü halde bulunmuştu. Ağabey Sidar Günana, cinayetin üç erkek kardeş tarafından kız kardeşinin evlilik teklifini kabul etmediği için işlendiğini öne sürdü. Ağabey Günana, kardeşinin işkence edilerek gömüldüğünü cinayet şüphelisi şahıslardan birinin ise kardeşi, annesi ve babasını suçladığını iddia etti. Dilara'nın cansız bedeninin ise çoban köpeğinin kan kokusunu almasıyla ortaya çıktığı belirlendi. 

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana kaybından 8 gün sonra Anneler Günü'nde bir arazide toprağa gömülü halde bulundu. 

Topraktan çıkartılan kadının cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Elazığ'da kayıp olan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana, bugün gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Dilara Anneler Günü'nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Otopsinin ardından morgdan alınan Günana’nın cansız bedeni memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine getirildi. Günana için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Başta annesi olmak üzere yakınları, gözyaşı dökerek defalarca talihsiz kadının tabutunu öptü. Törenin ardından Günana'nın cenazesi, Hacıbaşı Mezarlığına defnedildi.

Dilara Anneler Günü'nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler - 2. Resim

"ÜÇ ERKEK KARDEŞİMİ ÖLDÜRÜYOR"

Olayı anlatan ağabey Sidar Günana, “N. K. ismindeki şahıs kardeşimi arayarak 'Gel annemin altını değiştirmeme yardım et' diyor. Benim bundan sonradan haberim oluyor. Önceden haberim olsaydı gitme derdim. 30 yıldır annelerinin altını değiştiriyorlar şimdi mi sana ihtiyaçları oldu. Bunu planlı bir şekilde yaptılar. 3 erkek bir kadın kardeşimi öldürüyor.

Dilara Anneler Günü'nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler - 3. Resim

İŞKENCE EDEREK KATLETMİŞLER!

Ben kardeşimi morgda gördüm. Kardeşimin yüzü darp edilmiş ve boğazı sıkılmış. Bu vahşetin son bulması için bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benimde kardeşim vahşice öldürüldü. Benim kardeşimi köyde bağlıyorlar. İşkence ederek öldürdükten sonra iki tepenin arkasına götürerek uçurumun olduğu bir yere gömüyorlar.

"KÖPEK KAN KOKUSUNU ALIYOR"

7-8 gün sonra çobanın birisi rastlıyor. Köpek kan kokusunu alıyor. Çobanın demesine göre, kardeşimin gömüldüğü yerde elbisesinin bir parçası dışarı da kalıyor. Çoban bunu görünce jandarma ekiplerine haber veriyor. Ekipler olay yerine gittiğinde benim kardeşimin cesedini buluyor. Bunları yapan şahıslar, Y.K., S.K., V.K. ve N.K.’dır” diye konuştu.

Dilara Anneler Günü'nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler - 4. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞLER

V.K.'nın ifadesinde ağabeyi, annesi ve babasının cinayeti işlediğini söylediğini aktaran acılı ağabey Günana, ''Zaten ifadelerinde V.K. isimli şahıs, kendisinin bildiğini korkudan dolayı söylemediğini söylüyor. İfadede ağabeyi, babası ve annesinin cinayeti işlediğini söylüyor. Bu nasıl bir vahşettir.

Dilara Anneler Günü'nde katledilmişti! İşkence edip gömmüşler - 5. Resim

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

S.K. isimli şahıs, ben kardeşimin evindeyken kardeşimi aradı ben de tesadüfen konuşmasına tanık oldum. Karşıdaki şahıs kardeşime, benimle evlenmezsen ben seni öldürürüm diyor. Bu tehdidi 5 ay önce söyledi. Ben kardeşime o an sormadım ama sonradan öğrendim. Kardeşim o şahsı kabul etmediği için zaten bu olaylar oldu. Kardeşim diyor ki ‘Ben seni sevmiyorum’. Platonik ve resmen dehşet. O zaman biz bizi sevmeyenleri öldürelim. Vahşice işkence edip sonra gömmeye değer miydi. Türk adaletine sesleniyorum, bu şahısların en ağır cezalarını almalarını istiyorum. Allah’tan tek isteğim inşallah içeriden çıkamazsınız” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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