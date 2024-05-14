Herkes panik içindeyken o uyuyordu, gözünü açtığında olayın ortasındaydı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de orduevi yakınlarında bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, fünyeyle çantayı patlatmaya hazırlanırken bir kadın polis şeridini aşarak çocuğunun araçta uyuduğunu söyledi. Uykusundan uyanan ve ne olduğunu anlamayan çocuğun şaşkınlığı ise kameraya yansıdı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ordu Evi yakınında bulunan otoparkta çanta gören vatandaşlar durumu haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler caddeyi trafiğe kapatırken, yolda güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
POLİSLERİ GÖRÜNCE ARABASINA KOŞTU
Bu sırada kalabalığı görerek polislerin yanına gelen bir kadın, polis şeridinin içerisinde kalan araçlarında çocuğunun uyuduğunu söyleyerek polis ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerle beraber araca giden kadın, arka koltukta uyuyan çocuğunu alarak uzaklaştı. Uykusundan uyanan ve ne olduğunu anlayamayan çocuğun şaşırması da kameraya yansıdı.
ÇANTA BOŞ ÇIKTI
Özel elbise giyerek çantanın yanına giden bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdi. Çanta kontrollü bir şekilde patlatılırken, boş çıktı.
Cadde yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı