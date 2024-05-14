Herkes panik içindeyken o uyuyordu, gözünü açtığında olayın ortasındaydı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2024 17:12 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 17:33 - Güncelleme:

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Kayseri'de orduevi yakınlarında bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, fünyeyle çantayı patlatmaya hazırlanırken bir kadın polis şeridini aşarak çocuğunun araçta uyuduğunu söyledi. Uykusundan uyanan ve ne olduğunu anlamayan çocuğun şaşkınlığı ise kameraya yansıdı.