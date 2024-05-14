Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Herkes panik içindeyken o uyuyordu, gözünü açtığında olayın ortasındaydı

Herkes panik içindeyken o uyuyordu, gözünü açtığında olayın ortasındaydı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de orduevi yakınlarında bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, fünyeyle çantayı patlatmaya hazırlanırken bir kadın polis şeridini aşarak çocuğunun araçta uyuduğunu söyledi. Uykusundan uyanan ve ne olduğunu anlamayan çocuğun şaşkınlığı ise kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ordu Evi yakınında bulunan otoparkta çanta gören vatandaşlar durumu haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler caddeyi trafiğe kapatırken, yolda güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE ARABASINA KOŞTU

Bu sırada kalabalığı görerek polislerin yanına gelen bir kadın, polis şeridinin içerisinde kalan araçlarında çocuğunun uyuduğunu söyleyerek polis ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerle beraber araca giden kadın, arka koltukta uyuyan çocuğunu alarak uzaklaştı. Uykusundan uyanan ve ne olduğunu anlayamayan çocuğun şaşırması da kameraya yansıdı.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Özel elbise giyerek çantanın yanına giden bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdi. Çanta kontrollü bir şekilde patlatılırken, boş çıktı.

Cadde yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Opel Frontera: Sınırları zorlayan B-SUV segmentine iddialı giriş!Ülkeyi kasıp kavuran tartışmalı yasada karar belli oldu... Gürcistan'da "yabancı etki yasası" meclisten geçti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski karısını öldüren kişi intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar etti4 ilde DEAŞ operasyonu: 56 şüpheli yakalandı - Gündem4 ilde DEAŞ operasyonu: 56 şüpheli yakalandıBina sakini, apartman sakinlerini isyan ettirdi! "Çıplak geziyor, eşyalara zarar veriyor, insanları korkutuyor" - GündemBina sakini, apartman sakinlerini isyan ettirdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "değişim" mesajı: Yanlışta ısrar kaybettirir - GündemErdoğan'dan değişim mesajı: Yanlışta ısrar kaybettirirKadın dart antrenörü turnuvada darp edildi - GündemKadın dart antrenörü turnuvada darp edildiDilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü'ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı - GündemDilara toprağa gömülü halde bulunmuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...