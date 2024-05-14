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Dilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü'ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü&#039;ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana cinayetinin dehşete düşüren detayları ortaya çıktı. Şüpheli V.K.'nın Günana'yı ensesinden vurarak öldürdüğü ardından battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü ortaya çıktı.

Elazığ'da evinden çıkarak kayıplara karışan bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 8 gün sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulundu. 

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Dilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü'ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ GÖMÜLÜ BULUNDU

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Dilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü'ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı - 2. Resim

CESEDİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

Olaya ilişkin başta V.K. olmak üzere babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. adliyeye sevk edilirken bir yandan da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olayın faili V.K.’nın evlenmeyi düşündüğü Dilara Günana’nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı, tartışmanın ardından V.K.’nın kriz geçirerek Günana’nın ensesine bir el ateş ettiği öğrenildi.

Dilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü'ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı - 3. Resim

Olayın ardından V.K.’nın Günana’yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren V.K.’nın, Günana’yı gömdüğü yeri gösterdiği öğrenildi.

Dilara toprağa gömülü halde bulunmuştu! Anneler Günü'ndeki vahşetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı - 4. Resim

Öte yandan V.K. ve ailesinin yaşadığı ev ile Günana'nın gömülü bulunduğu bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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