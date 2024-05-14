Her şeyden habersiz yürüyordu: Kamyonet talihsiz kadını metrelerce sürükledi!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Fatih'te bir kadın yolun ortasında yürüdüğü sırada geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen kadının çantası ise yolun ortasında kaldı. Kadının ağır yaralandığı öğrenildi.
Korkunç kaza dün sabah saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Bir kadının yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başladı.
Kamyonet bir süre sonra kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan talihsiz kadın, metrelerce sürüklenirken; çantası ise yolun ortasında kaldı.
KAZAYI FARK EDENLER ŞOFÖRÜ DURDURDU
Kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför dururken, aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı