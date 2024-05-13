9 yaşındaki Miraç kaza kurşunu ile can verdi! Sünnet peleriniyle uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okuldan sıra arkadaşı olan kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir hayatını kaybetti. 8 Haziran’da sünnet düğününün olacağı ortaya çıkan Güvenir, peleriniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa’da acı bir olay yaşandı. 9 yaşındaki Miraç Güvenir, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşun nedeniyle canından oldu. Son yolculuğuna uğurlanırken sünneti için alınan pelerini tabutunun üzerine serildi.

Orhangazi’yi hüzne boğan Miraç’in ölümünün arkasından hüzün dolu bir hikâye çıktı. Güvenir ailesinin, Miraç’ın Haziran ayında yapılacak sünnet düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

KAZA KURŞUNU CANINDAN ETTİ

Orhangazi’de ikamet eden 9 yaşındaki Miraç Güvenir, anneler gününü kutlamak için ailesiyle birlikte anneannesinin kırsal Heceler Mahallesi’ndeki evine gitmişti. Burada aynı zamanda okuldan sıra arkadaşı olan 9 yaşındaki kuzeni C.Ç.K. ile oyun oynuyordu. C.Ç.K., zeytin makinesinin arkasına saklanmış olan tüfeği alıp Miraç ile şakalaşırken tüfek ateş aldı. Miraç başına isabet eden kurşun sebebi ile olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞI SEL OLDU

Miraç bugün öğle namazından sonra Orhangazi’de Hürriyet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede aile yakınlarının gözyaşı sel oldu. Acılı anne Esma ve baba Müstecep Miraç’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler.

SÜNNET PELERİNİ İLE UĞURLANDI

İki çocuk sahibi Güvenir ailesinin Miraç için sünnet düğünü hazırlığı yaptığı dönemde yaşandığı ortaya çıktı. 9 Haziran’da yapılacak sünnet düğününe hazırlanan Güvenir ailesinin heyecanı, Miraç’ın ölümü ile yasa dönüştü. Miraç’ın sünnet düğünü için alınan pelerini ise tabutunun üzerine örtüldü. Ailesi Miraç’ın pelerinli tabutuna sarılarak feryat etti.