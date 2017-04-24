Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'e, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası verildi.

62 FETÖ'CÜYÜ TAHLİYE ETMİŞTİ

Başer, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile 22 Temmuz ve devamı operasyonlarda tutuklanan, aralarında Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 63 polis hakkında tahliye kararı vermesinin ardından açığa alınan ve 1 Mayıs 2015'te tutuklanmıştı.

Metin Özçelik ise, yetkisi olmadığı halde İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak, o dönem paralel yapı soruşturmaları kapsamındaki tutukluların İstanbul 10 ayrı sulh ceza hakiminin reddi talebini kabul etmişti.

"KAMİKAZE SALDIRI" YAPMIŞLARDI

İki hakimin, hukuka aykırı bu kararlarıyla görevden alınıp yargılanacaklarını bile bile kamikaze saldırısı düzenledikleri yorumları yapılmıştı.

İki FETÖ'cü hakkında da 17 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.