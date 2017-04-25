Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLDİ

CHP'nin referandum ile ilgili başvurusunu değerlendiren Danıştay, YSK kararının idari bir işlem niteliği taşımaması nedeniyle başvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmeyen Danıştay, kararını 1'e karşı 4 oyla aldı.

YSK'DAN DA RET KARARI GELMİŞTİ

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli olduğuna yönelik kararına itiraz etmişti.

CHP'nin başvurusu YSK tarafından reddedilmişti. CHP ardından Danıştay'a YSKkararının denetimi için başvuruda bulunmuştu.