Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3.974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. KHK hükümleri kapsamında, kamu görevinden çıkarılan kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecek, bir daha kamu hizmetinde doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek. Bu kişiler, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek.

KHK ile terör örgütlerine aidiyeti bulunan veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi.

Kanun Hükmünde Kararnamede aynı gerekçeyle 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı. Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Emek Camii Hizmet ve Yaşatma Derneği, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, Nasreddin Hoca Eğitim Kültür Araştırma ve Tanıtım Derneği, Gönüllü Eğitimciler Dernekler Federasyonu, Tarsus Psikoloji Derneği'nin yeniden açılmasına izin verildi.

KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 7.000 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.



ARKADAŞ BULMA PROGRAMLARINA SON

Ülkenin kanayan bir yarası haline gelen ve vatandaşlardan büyük tepki çeken arkadaş bulma programları yasaklandı. OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, “0800” gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek. Takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere; herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması veya reklamı, sohbet, arkadaşlık bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yapılamayacak. RTÜK, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik edecek.