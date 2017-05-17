Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti ve burada ABD'li kanaat önderlerini kabul etti. Erdoğan, sivil  toplum  ve  düşünce  kuruluşları  temsilcileriyle görüştü.