Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti ve burada ABD'li kanaat önderlerini kabul etti. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü.
Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti
17.05.2017 - 01:41 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü.
Etiketler : abd,erdoğan,
474087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474087.aspx
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