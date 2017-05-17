Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti ve burada ABD'li kanaat önderlerini kabul etti. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü.