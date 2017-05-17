Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, rezidanstan ayrılışında ABD'nin bazı eyaletlerinden gelen Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu. Bunun üzerine Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.

Erdoğan, ABD'li şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önde gelen ABD'li şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticilerini kabul etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Balo Salonundaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.