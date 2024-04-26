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Haberler > Gündem > Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fatih'te gece yarısı 4 katlı bir binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın saat 00.30 sıralarında Balat Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı.

Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

MAHSUR KALAN KADIN KORKUDAN ATLAYAMADI!

Dairede mahsur kalan kadının aşağı atlaması için itfaiye ekipleri tarafından branda açıldı ancak kadın korktuğu için aşağı atlayamadı.

Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çıkan yangında binada mahsur kalan kadın ile birlikte, dumandan etkilenen bir erkek vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Erkek olan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih'te sıcak saatler! 4 katlı bina alev aldı, 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 4. Resim
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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