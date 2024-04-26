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3 bin 611 çocuk cezaevlerinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 bin 611 çocuk cezaevlerinde

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, cezaevlerinde kalan çocuklara ilişkin bilgi verdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - 23 Nisan dolayısıyla TBMM’de misafir edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi üyeleri, merak ettikleri konuları milletvekillerine sordu. Cezaevlerinde kalan çocuklar ve hayat şartlarına ilişkin sorulara cevap veren Yurdunuseven, cezaevlerinde 0-6 yaş arasında 680, 12-18 yaş arasında ise 2 bin 931 çocuğun olduğunu söyledi. Cezaevlerindeki şartlar hakkında bilgi veren Yurdunuseven, 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin yanında kaldığını belirterek “Bu gruptaki çocuklar için cezaevlerinde kreşler, anaokulları, eğitim ve oyun alanları açıyoruz. 31 cezaevinde anaokulu, 70 cezaevinde de oyun alanı var. Yine anneye verilen yeme-içme iaşe bedelinin 1,5 katı kadarını da çocuklar için ödüyoruz. Şu an bu rakam günlük 150 lira” dedi.

Yurdunuseven ayrıca, bazı annelerin yanında birden fazla çocuğun kalabildiğini, 552 annenin tek, 58’inin iki, 4’ünün ise üç çocuklu olduğunu kaydederek toplamda 614 annenin cezaevinde olduğunu ifade etti.

273’Ü YABANCI UYRUKLU

Suç gruplarına göre değerlendirmelerde bulunan Yurdunuseven, 2 bin 900’ü adli suçlu, 23’ü sol terör örgütü suçlusu çocuk olduğunu dile getirdi. Yurdunuseven “226 Suriyeli, 23 Afganistanlı, 9 Iraklı, 15 diğer uyruklu olmak üzere 273 yabancı uyruklu 12-18 yaş arası çocuk cezaevinde bulunuyor” bilgisini paylaştı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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