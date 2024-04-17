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Cezaevindeki Engin Polat’ı ziyarete giden Şükran Polat oğlundan haber getirdi! Herkesten tek bir isteği var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cezaevindeki Engin Polat’ı ziyarete giden Şükran Polat oğlundan haber getirdi! Herkesten tek bir isteği var

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat 5 aydır cezaevinde. Hapishaneye ziyarete giden Şükran Polat, oğlundan haber getirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bugün Engin’i ziyaret ettik, herkese selamı var. Dualarınızı bekliyor” dedi.

Lüks hayatlarını gözler önüne seren Dilan-Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan aylardır cezaevinde. Türkiye’nin yakından takip ettiği dava devam ederken anne Şükran Polat’tan bir paylaşım geldi.

Cezaevindeki Engin Polat’ı ziyarete giden Şükran Polat oğlundan haber getirdi! Herkesten tek bir isteği var - 1. Resim  

“SELAMI VAR, DUALARINIZI BEKLİYOR”

Engin Polat’ı cezaevinde ziyarete giden Şükran Polat, oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi ve dua beklediğini söyledi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Şükran Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Bugün Engin’i ziyaret ettik, herkese selamı var. Dualarınızı bekliyor. Çocuklarım, eşim, ailem bir an önce gerçekler ortaya çıkıp inşallah bizlere kavuşacak. Biz adalete olan inancımızı her gün daha da güçlü kılıyoruz. Allah buna sabır etmemizi istediyse sabırla bekliyoruz, dualarınıza bu akşam da talibiz. İyi ki desteğiniz var. Allah hepinizden razı olsun.”

Cezaevindeki Engin Polat’ı ziyarete giden Şükran Polat oğlundan haber getirdi! Herkesten tek bir isteği var - 2. Resim

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Engin Polat’ın görüş sırasında çekilen bir fotoğrafına daha önce sosyal medyada yer verilmişti. Polat’ı futbolcu Icardi’ye benzeten kullanıcılar “Adam kendine içerde bile bakıyor” , “Keyfi yerinde” , “Halinden memnun gibi” yorumları yapmıştı.

Cezaevindeki Engin Polat’ı ziyarete giden Şükran Polat oğlundan haber getirdi! Herkesten tek bir isteği var - 3. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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