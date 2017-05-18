Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Yunanistan'a sınır İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu beldesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, İ.E.nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yasadışı yollardan yurtdışına çıkacakları tespit edilen araçtaki kişiler üzerinde inceleme yapıldı. Şüphelilerden 44 yaşındaki Z.Ö.nün Diyarbakır'da geçen yıl servis aracına bombalı araçla PKK saldırısı sonucu 7 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili davada tutuksuz yargılandığı ancak yurt dışına çıkış yasağı olduğu; diğer şüpheliler 44 yaşındaki A.A. ve 42 yaşındaki D.T. hakkında da terör örgütü PKK soruşturması olduğu tespit edildi.



Araçta yapılan aramalarda ise Z.Ö. adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu, sahte kimlik, 4 bin 810 euro, 4 cep telefonu ele geçirildi. İpsala Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelilerden Z.Ö, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından diğer şüpheliler ise terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı.