Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist öldürüldü.Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı ilçesinin Aysaklı köyü ile Kocakuru Mahallesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanması sonucu 3 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.Kaçan iki teröristin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen terörle mücadele çalışmalarına kararlılıkla süreceği kaydedildi.