Alınan bilgiye göre, Siirt-Tillo karayolu kavşağı üzerinde bulunan polis noktası yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu polis memuru İbrahim Aytan yaralandı.
Aytan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aytan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu 1 polis yaralandı
20.05.2017 - 14:01 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te, polis noktası yakınlarına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Tillo karayolu kavşağı üzerinde bulunan polis noktası yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu polis memuru İbrahim Aytan yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Siirt,
475109 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475109.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER