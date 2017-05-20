Alınan bilgiye göre, Siirt-Tillo karayolu kavşağı üzerinde bulunan polis noktası yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu polis memuru İbrahim Aytan yaralandı.
Aytan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aytan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.