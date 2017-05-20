Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asitane Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle, barış dilinin oluşmasına katkı sunmak amacıyla kurulan, Türk ve Suriyeli çocukların oluşturduğu Sevgi ve Kardeşlik Çocuk Korosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda konser verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Gelin Bir Olalım Birlikte Söyleyelim Projesi" vesilesiyle bu etkinlikte yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Bu muhteşem sevgi ve kardeşlik korosunun, yaşanılan çağın ilacı olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdoğan, "Sevgisizliğin ve ötekileştirmenin böylesine yaygınlaştığı bir zamanda, siz sevgide ve kardeşlikte buluşuyorsunuz. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Asitane Vakfını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü organizasyondan dolayı kutladığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Şayet biz o özü açığa çıkarmayı bilirsek, bütün insanlığa yetecek kadar sevgi var. Yeter ki onu yaymayı bilelim. Mevlana Hazretleri diyor ya, 'Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun.' Dünyaya sevgi hakim olsaydı olur muydu savaşlar, ölür müydü çocuklar, yok edilir miydi şehirler, insanlık böylesine tarumar edilir miydi? Sevgiyi eyleme dönüştürmek için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kardeşliğe yatırım yapmak ve birliğin gücüne inanmak gerekiyor." Konuşmaların ardından Sevgi ve Kardeşlik Çocuk Korosu konser verdi.