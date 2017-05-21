Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Arap İslami Amerikan Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye Körfez Arap ülkeleri liderlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump da katılıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen zirvede bölgesel güvenlik tehdidi ele alınacak. Zirve kapsamında Trump’ın “İslam’ın barışçıl vizyonu için umutları” hakkında bir konuşma yapması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı zirvede Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Kral Selman’la ayaküstü sohbet etti.