Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıl dönümü Zirvesi'ne katılan üye ülke devlet ve hükümet başkanları ile bakanları onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda vereceği öğle yemeğine katılmadı. Öğle yemeğinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım hazır bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE İPTAL

Zirvenin ardından Mabeyn Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u kabul etmesi bekleniyordu. Bu buluşmalar da iptal edildi. Liderlerin zirvedeki görüşmelerinin yeterli görüldüğü bildirildi.

EVİNE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17: 30 sularından Mabeyn Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki evine geçti.