İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/ PDY yapılanması ile ilgili olarak 12 kişi gözaltına alındı. Adli soruşturma sırasında aktif olarak görev yapan, biri kamu görevinden uzaklaştırılan, diğeri kamu görevinden çıkarılan eski Emniyet mensubu 3 kişi, tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Iğdır'daki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
24.05.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden biri Emniyet mensubu 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : ığdır,haberler,son dakika,tutuklandı,
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