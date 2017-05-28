Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15  Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında 50 bin 136 şüpheli, tutuklu bulunuyor.  Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe girişiminin ardından şu ana kadar 154 bin 694 şüpheli hakkında işlem  yapıldı. Şüphelilerden 2 bin 763'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına  hükmedildi. Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 50 bin 136 kişi  tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Tutuklananlar arasında 2 bin 431 adli ve idari yargıda görevli hakim  ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi, üç Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 167'si general olmak üzere 6 bin 982 asker,  8 bin 816 polis, 23 vali, 72 vali yardımcısı, 112 kaymakam ve 31 bin 550 sivil  ile memur da bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılardan 45 bin 708'i adli kontrol kararıyla, 12  bin 753'ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında serbest  bırakıldı.

  7 BİN 430 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ 

 FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 7 bin 122'si adli kontrol  şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin  değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bin 312 asker, bin 247 polis, dokuz vali  yardımcısı, üç vali, üç kaymakam, 195 hakim ve savcı, iki HSYK, bir Danıştay ve  sekiz Yargıtay üyesi de yer alıyor.

  7 BİN 112 KİŞİ ARANIYOR

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında 211 hakim ve savcı, altı  Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 137 asker, 369 polis, üç vali yardımcısı,  sekiz kaymakam, 6 bin 353 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 7 bin 112 şüpheli  hakkında yakalama kararı bulunuyor. Soruşturmalar çerçevesinde 655 şüpheli, halen gözaltında tutuluyor.