Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 483 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 170 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 43 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 128 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 23 kişi gözaltına alındı.



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada; 46'sı ölü, 8'i teslim olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Antalya, Bursa, Aksaray, Kütahya, Ordu, İstanbul, Giresun, Edirne, Diyarbakır olmak üzere 9 ilde 51 şüpheli gözaltına alındı.Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 342 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 132 kişiden 55’inin gözaltına alındığı kaydedildi.