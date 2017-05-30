Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) 11 Genel Başkan Yardımcısı yerini korurken, 3 yeni isim de yönetime girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’daki ‘Gençler-Tecrübeliler’ karmasını MYK için de oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla dün ilk kez 50 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kuruluna (MKYK) başkanlık etti. Toplantıda ilk olarak, genel başkan yardımcılarının oluşturacağı MYK üyeleri belirlendi. MKYK üyelerine tek tek ‘Kimi genel başkan yardımcısı görmek istedikleri’ soruldu. Yapılan bu ‘temayül’den sonra üyeler belirlendi. Başbakan Binali Yıldırım ‘Genel Başkan Vekili’ oldu. Daha önce ‘Tanıtım ve Medyadan Sorumlu’ Cevdet Yılmaz, MKYK dışında kalan Şaban Dişli’nin yerine ‘Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’ görevine getirildi. Yılmaz’dan boşalan ‘Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkanlığı’ koltuğuna Mahir Ünal oturdu. Ünal ayrıca Yasin Aktay’ın yürüttüğü ‘Parti Sözcülüğü’ görevini de üstlendi. Yine MKYK dışında kalan Yasin Aktay’dan boşalan ‘İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkanlığı’ görevine Ravza Kavakçı Kan, Nükhet Hotar’dan boşalan ‘Ar-Ge Başkanlığına’ ise Hamza Dağ getirildi. A Takımı’nın diğer isimleri de şöyle: Siyasi ve Hukuki İşler: Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı: Mustafa Ataş, Seçim İşler Başkanı: Ahmet Sorgun, Dış İlişkiler Başkanı: Mehmet Mehdi Eker, Sosyal Politikalar: Öznur Çalık, Yerel Yönetimler: Erol Kaya, Sivil Toplum: Fatih Şahin, Mali İşler: Vedat Demiröz, Çevre-Kültür: Çiğdem Karaaslan ve Genel Sekreter: Abdülhamit Gül.

