Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği röportajdaki sözleri değerlendiren istihbarat uzmanları, ‘Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok’ ifadesinin tek amacının Avrupa’daki hain terör örgütü FETÖ mensuplarının yakalanması veya Türkiye’ye iadesinin önünü kapatmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), üzerinden aranan 60 bin FETÖ mensubuna ilişkin kayıt girdiğini hatırlatan yetkililer “İnterpol üyesi 190 ülkede bu isimlerin Türkiye’nin ‘haklarında uluslararası arama kararı bulunduğu gerekçesiyle, yakalanıp iade süreci başlatılması’ gerekir. Ancak bu işlemler başlatıldığı zaman yakalayan ülke ‘aranan kişinin can güvenliği olmadığı’ gerekçesiyle insan hakları sözleşmesi gerekçesiyle talebi reddedebilir” dedi.

Darbe girişiminin ardından savcı, hakim, asker, polis ve diğer meslek gruplarına yerleşmiş FETÖ mensuplarının kaçtığı adres çoğunlukla Avrupa oldu. Bu ülkelerde Türkiye karşıtı propaganda yapan hainler, sığınma talebinde de bulundu.

60 BİN KİŞİYİ ARIYORUZ

Başta hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol-Sirene Daire Başkanlığı, terör örgütü mensubu 60 bin kişiyi dünyanın en gelişmiş suçlu arama programı olan İnterpol’ün veri tabanına yükledi. Adalet Bakanlığı ile koordineli gerçekleşen işlemde suça karışan bu şahıslara ilişkin öncelikle difüzyon denilen (bülten hazırlık aşaması tamamlanana kadar yapılan arama yazısı) kayıtlar girildi. Ardından Adalet Bakanlığından alınan suç dosyalarına göre bu kişilere yönelik kırmızı bülten talepleri Interpol Genel Sekreterliğine iletildi.

CAN GÜVENLİĞİ YALANI

Pensilvanya üzerinden koordine edilen bu başvuruların hepsinin metninde “Can ve mal güvenliği” gerekçesinin bulunmasının sebebinin ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bu taleplerin reddinin mümkün olmaması olduğu belirtildi.

Yasal mevzuata göre “İşkence veya kötü muameleye maruz kalınacaksa, idam cezası tehlikesi ya da infazı söz konusuysa, geldiğiniz ülkeye geri gönderilmek hayati tehlike oluşturacaksa, bu durumda sınır dışı edilemezsiniz” hükmü bulunuyor.

HAİNLERİN İSTEDİĞİ OLDU

Bu terör örgütü mensuplarının iltica taleplerini takip eden Türk istihbarat yetkilileri, en önemli gerekçeyi ise CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun verdiğini söyledi. İstihbarat yetkilileri, Almanya’nın en çok okunan dergilerinden olan Focus’a demeç veren Kılıçdaroğlu’nun ‘Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok’ diyerek iltica talebinde bulunan FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürdüğüne dikkat çekti. Hain örgütün elemanlarına koruyabilmek için Türkiye’de idam cezasını getirilmeye çalışıldığını bile gerekçe olarak yazdığını belirten istihbarat yetkilileri, “Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye çalışıyormuş gibi onların istediği gerekçeyi, Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri olarak verdi” şeklinde konuştular.

AÇIKLAMA KASITLI YAPILDI

Kılıçdaroğlu’nun Focus’a yaptığı bu açıklamanın kasıtlı olduğunu iddia eden istihbarat yetkilileri, “Her ne kadar bu sözlerini inkâr etse de, başta Almanya olmak üzere pek çok ülke bu sözleri baz alarak Türkiye’nin iade talebini kabul etmeyecek” diye konuştu. Interpol üzerinden FETÖ’cülere yönelik hazırlanan difüzyonların bültene çevrilse bile bu açıklamaların ardından yakalamaya yönelik olarak işleme konulamayacağını da savunan yetkililer “Hain terör örgütü mensuplarının yakalanması için verilen bütün emekler, Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle bir çırpıda havaya uçtu” yorumunu da yaptı. 190 ülkenin ortak polisiye veri tabanını oluşturan Interpol’ün Ana Tüzüğü’nün 2 ve 3. maddesini de hatırlatan yetkililer, “Interpol’ün politik, askerî, dinî ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesini tamamıyla yasaklar” diyerek Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının FETÖ’cü hainlerin bu madde kapsamında değerlendirmesini de sağlayacağını ifade etti.