Mardin Nusaybin’de, PKK/PYD’den kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta devam eden operasyonda 1 el yapımı patlayıcı ve 5 mutfak tüpü ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek imha edildi. Siirt Pervari’de 1 el yapımı patlayıcı, Muş Varto’da da 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu
12.08.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de PKK/PYD’den kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin Nusaybin’de, PKK/PYD’den kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta devam eden operasyonda 1 el yapımı patlayıcı ve 5 mutfak tüpü ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek imha edildi. Siirt Pervari’de 1 el yapımı patlayıcı, Muş Varto’da da 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Etiketler : pkk,mardin,
495681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495681.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER