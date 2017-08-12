Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Nusaybin’de, PKK/PYD’den kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta devam eden operasyonda 1 el yapımı patlayıcı ve 5 mutfak tüpü ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek imha edildi. Siirt Pervari’de 1 el yapımı patlayıcı, Muş Varto’da da 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

