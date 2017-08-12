Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ağustos 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi.