12 Ağustos 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi.
Kandil’e hava harekâtı: 4 hedef imha edildi
12.08.2017 - 12:26 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları terör yuvası Kandil’i bombaladı.
Etiketler : terör yuvası Kandil,TSK,hava harekâtı,
495699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495699.aspx
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