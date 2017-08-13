Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelere yönelik açıklamalarını eleştirdi. Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Eroğlu, şunları söyledi: “Seçimlerden önce yapılan çalışmalar seçim esnasında yapılanlardan çok daha tesirlidir. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Gelsin CHP’li belediyeleri görsün.’ Biz CHP’li belediyeleri görüyoruz. Çukur, pislik, çöp. Gel Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyelere bak, çiçek gibi her yer. Dolayısıyla fark bu. Birisi çukur, diğeri çiçek gibi bir belediye. Belediyelere çok büyük imkanlar veriyoruz. Hiçbir ayrım yok, eskisi gibi kayırmacılık yok, çünkü bizde adalet var çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi’yiz.”



Eroğlu, 15 Temmuz’un kanlı ve alçak bir darbe girişimini olduğunu belirterek, “Tarihimizin en kanlı ve en alçak hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanlığı ki bu kahramanlık destanı, sadece kendi tarihimize değil, bütün dünya tarihine kahramanlık destanı olarak geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve dirayeti, Başbakanımızın ve bütün 80 milyonun kararlılığı neticesinde püskürtüldü. Allah bir daha böyle acılar göstermesin” diye konuştu.