Şehit haberinin gelmesinin ardından sosyal medyadan mesajlar yağdıran yüz binlerce Türkiyeli, Trabzonlu şehidine sahip çıktı. Bülbül’ün yakınları ise terör örgütüne lanet yağdırdı. Ağabey Arif Bülbül “Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin” ifadelerini kullandı. Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül “İnanılacak gibi değil. Eren tele- vizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, ‘ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.’ derdi. Gerçekten de oldu” diye konuştu. Bülbül, Eren’in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak “Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü” dedi. Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi’ndeki aile kabristanında ebediyete uğurlandı.
Eren Türkiye'yi ağlattı! Şehitlik istiyordu, duası kabul oldu
13.08.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, 15 yaşındaki Trabzonlu kahraman şehidine ağlıyor. Maçka’da güvenlik görevlilerine yardım etmeye çalışırken şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için Twitter’da açılan paylaşım dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gördü.
Etiketler : Trabzonlu eren,maçka,terörist,hain saldırı,Eren Bülbül,
495869 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495869.aspx
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