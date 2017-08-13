Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit haberinin gelmesinin ardından sosyal medyadan mesajlar yağdıran yüz binlerce Türkiyeli, Trabzonlu şehidine sahip çıktı. Bülbül’ün yakınları ise terör örgütüne lanet yağdırdı. Ağabey Arif Bülbül “Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin” ifadelerini kullandı. Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül “İnanılacak gibi değil. Eren tele- vizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, ‘ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.’ derdi. Gerçekten de oldu” diye konuştu. Bülbül, Eren’in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak “Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü” dedi. Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi’ndeki aile kabristanında ebediyete uğurlandı.