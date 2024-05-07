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Gaziantep'teki feci kazada beton mikser sürücüsü tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gaziantep&#039;teki feci kazada beton mikser sürücüsü tutuklandı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Gaziantep’te beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili gözaltına alınan beton mikserin sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı.

Hatay'dan Gaziantep'e giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. 

Karşı şeride geçmesiyle İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. 

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi. Kazada ölen 8'i kadın 9 kişi defin işlemleri gerçekleşirken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.,

Gözaltına alınan beton mikserin sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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