Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 10. celsesi görülüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki kısmında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin savunmasına devam edildi. Terör örgütüyle hiçbir bağlantısının olmadığını ifade eden Düzenli, planlayıcı veya örgüt yöneticisi de olmadığını söyledi. Düzenli, iddianamede yer alan delillerin maddi gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Kanıt bulunamaması Yurtta Sulh Konseyi'nin hayal ürünü olduğunu göstermez mi? Ben böyle bir uydurma konseyin üyesi değilim" şeklinde konuştu.



DARBEYİ KİM YAPTI?

"Darbeyi kim yaptı?" sorusu üzerine soruyu iki ana başlıkta değerlendireceğini belirten Düzenli, "Birincisi planlayan ve kurgulayanlar, yani oyun kurucular, ikincisi de tezgahın içine çekilenler, yani oyuna alet edilenlerdir. Hazırlayanlar son 15 yıldaki mevcut yönetim döneminde etkinliklerini büyük ölçüde kaybeden bazı kliklerdir. Dışarıdan yabancı ülkelerin de, özellikle Rusya ve İngiltere'nin oyun kuruculara büyük desteği var. Yıllardır iki ülkeyle ciddi bir iş birliği olduğunu biliyoruz. Oyun kurucular için genel amaç son 15 yılda ülke yönetiminde güç ve nüfus kaybına uğramaları ve Türkiye'nin söz sahibi olmaya başlamasıyla, 'Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye oturduğu yerde oturmalı. Bizim amacımız Türkiye'nin ayağa kalkmasını engellemektir' diyerek sektörel anlamda Türkiye'yi durdurmaktı. Durdurmak için de 'milletin beynini uyuşturmalıyız' diye hareket ettiler. Evlilik programlarıyla millet, kimin eli kimin cebinde bilmez hale getirilmeye çalışıldı" ifadelerinde bulundu.



Sanık Düzenli'nin 2 saatten fazla süren savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Daha önceki ifadenizde Ahmet Özçetin'in sizi arayarak Akıncı Üssü'ne çağırdığını söylemişsiniz. Şimdi ise başka bir isimden bahsediyorsunuz" diye sordu. Düzenli de, "O ifadelerimi 4 günlük işkence sonucu verdim" şeklinde yanıtladı.

Duruşma sanığın çapraz sorgusuyla devam ediyor.