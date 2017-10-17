Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile TSİ 11.38’da başkent Varşova’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Okecie Havalimanında Polonya Devlet Sekreteri Wojciech Kolarski ve Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang karşıladı.

Erdoğan’ın beraberindeki heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bulunuyor.Erdoğan, daha sonra resmi karşılama için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti.