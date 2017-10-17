Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki gerçekdışı sözleri sebebiyle yapılan suç duyurusu üzerine haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan için soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından başlatılan soruşturmaya çerçevesinde her iki şüpheli ifade vermeye çağarıldı.

Her iki şüphelinin Bakan hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğünce de yalanlanmıştı.