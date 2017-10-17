Manisa'nın Soma İlçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada değişen mahkeme heyeti sanıklardan Mehmet Ali Günayçelik'i tahliye etti. 5 sanığın tutukluluk haline devam kararı verildi. Tahliye kararının ardından duruşma salonunda arbede yaşandı. Can Gürkan ile madenci ailelerinden de baygınlık geçirenler oldu.
Soma davasında bir kişi tahliye edildi
17.10.2017 - 20:08 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın duruşmasında 1 sanık tahliye oldu.
Etiketler : soma,manisa,
512108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512108.aspx
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