Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Soma İlçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada değişen mahkeme heyeti sanıklardan Mehmet Ali Günayçelik'i tahliye etti. 5 sanığın tutukluluk haline devam kararı verildi. Tahliye kararının ardından duruşma salonunda arbede yaşandı. Can Gürkan ile madenci ailelerinden de baygınlık geçirenler oldu.