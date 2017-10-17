Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, kafatasındaki basıncın artması nedeniyle akşam saatlerinde üçüncü kez ameliyata alınmıştı.



Baykal'ın durumu hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, hastanın şu anda uyutulduğunu, bilincinin kapalı olduğunu belirterek "Durumu ağır, hayati tehlikesi var"

Doktor İbiş şunları söyledi:

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Baykal'ın beynindeki kanama ve ödem üst düzeyde seyrediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam edecek. Hastaneye geldiğinde gördüğümüz hayati tehlike halen devam ediyor. Yoğun bakımda yoğun bir tedavi altında olması hayati tehlikesi olduğu anlamına geliyor.

BİLİNCİ KAPALI

Olayın olduğu andan itibaren durumu ciddi, ciddiyet devam ediyor. Bilinci kapalı durumda, şu an öyle olması doktorların tercihi. Duyacağı her ses daha fazla oksijen ihtiyacı demek. O yüzden şimdilik uyutuluyor.