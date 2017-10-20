Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen salondaki yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmaya, 15 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.Duruşmada, sanık ve müşteki avukatların talepleri alınıyor.

İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

Köprüde şehit olan Hasan Kaya'yı sanıklardan eski Yarbay Adnan Uygun'un öldürdüğü, İsmail Kefal'in uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı tankla aracının ezilmesiyle hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.İddianamede, tutuklu sanık yarbay Adnan Uygun'un "Anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 ila 15 yıla kadar, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıl ila bin 60 yıla kadar ve "silahla kasten yaralama” suçundan da 6 ila 18 yıla kadar olmak üzere toplam 703 yıl 6 ay ila bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz için de aynı suçlardan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen'in de yine dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından da 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklar Caner Omay, Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk'ün de benzer şekilde üçer kez ağırlaştırılmış ve 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.İddianamede, 45 sanığın da "darbeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise 7,5 ila 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.