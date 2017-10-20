Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve haklarında 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan HDP’li vekillerin duruşması görüldü. İdris Baluken ve Çağlar demirel, sağlık sorunlarını gerekçesiyle, Taşçıer ile suçtan zarar gördüğü için davaya yaptığı müdahallik talebi kabul edilen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı mazeretleri nedeniyle duruşmaya katılmadı.HDP’li vekillerin avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için Şubat ayına erteledi.
HDP’li vekillerin duruşması ertelendi
20.10.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li vekiller İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında açılan devlet büyüklerine hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama suçlamaları nedeniyle açılan dava ertelendi.
Etiketler : HDPli vekiller,İdris Baluken,Çağlar Demirel,İmam Taşçıer,
512887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512887.aspx
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