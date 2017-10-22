Alınan bilgiye göre, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti.
Güvenlik güçleri, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "drone"u ateş açarak düşürdü.
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, AA muhabirine, gece saat 01.30 sıralarında izinsiz uçurulan "drone"un açılan ateş sonucu düşürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını söyledi.
Çelik, bazı haber sitelerinde yer alan "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Silvan'da izinsiz uçurulan drone düşürüldü
22.10.2017 - 03:42 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, izinsiz uçurulan "drone" güvenlik güçlerince düşürüldü. Silvan Kaymakamı Çelik, "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Alınan bilgiye göre, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti.
Etiketler : silvan,ilçe emniyeti,diyarbakır,
513252 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513252.aspx
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