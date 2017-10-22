Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve belediye başkanları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısını başlatmak üzere parti binasına girdi.