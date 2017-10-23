Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Terör örgütü PKK/KCK, çözüm sürecinin bitiren saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin art arda yaptığı başarılı operasyonlar sebebiyle sol terör gruplarına çağrı yapmıştı. Terör örgütü DHKP-C’nin dışında 9 sol terör örgütü, buna cevap vermiş ve çok sayıda teröristi “Türk Solu” adıyla bilinen Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne (HBDH) katılmasını sağlamıştı. Örgüt mensupları PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolünde olan Kobani ve Kamışlı bölgesindeki kamplarda silahlı eğitim aldı. Sabotaj, patlayıcı ve saldırı konusunda eğitimlerini tamamlayan teröristler, Suriye’nin Lazkiye şehri üzerinden deniz yoluyla Akdeniz bölgesine sızdı. Sızan gruplardan biri, ilk olarak “Ege Kırsal Açılımı Faaliyetleri” kapsamında İzmir’e kadar geldi. Toplam 13 kişilik grup, burada 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Buca’da cezaevi aracına saldırdı. Silahlı ve bombalı saldırıda 10 personel yaralandı. Ardından grup ikiye bölünerek Muğla bölgesine geçti. Güvenlik güçlerinin yaptığı takip sonucunda Köyceğiz kırsalında kıstırılan teröristlerden 6’sı ölü, 7’si sağ olarak etkisiz hâle getirildi. Öldürülen teröristlerin intikamını almak için harekete geçen silahlı örgütün, teröristlere verdiği talimatlar güvenlik güçlerince deşifre edildi. Bu talimatlarda örgütün “Öncelikle AK Parti yöneticileri ve binaları” olmak üzere imkân bulunursa adliye/emniyet/askeri bina ve personeline silahlı ve bombalı saldırı planladığı öğrenildi.